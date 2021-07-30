Как сообщает сайт регионального парламента, Мурманская областная Дума соберётся на внеочередное заседание 3 августа. В проекте повестки дня несколько вопросов, среди которых корректировки областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Также парламентарии обсудят изменения в закон Мурманской области «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.