Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 15:30
Мурманская областная Дума соберётся на внеочередное заседание 3 августа
Как сообщает сайт регионального парламента, Мурманская областная Дума соберётся на внеочередное заседание 3 августа. В проекте повестки дня несколько вопросов, среди которых корректировки областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Также парламентарии обсудят изменения в закон Мурманской области «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», связанные с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.
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