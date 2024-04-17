Мурманская областная Дума собирается расширить полномочия регионального правительства в сфере транспортного обслуживания населения

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Артура Попова. В центре внимания парламентариев были изменения в региональный закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области».

- В закон добавляется значительный пласт норм, которые будут помогать правительству региона регулировать деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, - отметил председатель комитета.

К полномочиям регионального правительства предлагается отнести: установление порядка предоставления разрешения на право осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или физическим лицом деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси; определение срока, на который предоставляется такое разрешение; установление порядка внесения изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси.

По итогам обсуждения комитет решил рекомендовать областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также на заседании был рассмотрен проект закона «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Мурманской области».

- Речь идёт, в том числе, о тех случаях, когда необходимо приостановить движение для провидения физкультурных или спортивных мероприятий, массовых гуляний, шествий, - отметил Артур Попов. – Сейчас для этого приходится опираться на федеральное законодательство. Новым законом предлагается установить соответствующую региональную норму.

Комитет рекомендовал принять Мурманской областной Думе этот закон в первом чтении и окончательной редакции.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29915/