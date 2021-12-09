Мурманская областная Дума утвердила кандидатуру Максима Белова на должность бизнес-омбудсме

Мурманская областная Дума на заседании 9 декабря утвердила кандидатуру Максима Белова на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. За него было отдано 28 голосов при двух против.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, 25 ноября Максим Белов с перевесом в 22 голоса был избран кандидатом на пост бизнес-омбудсмена на итоговом заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

Максим Белов – коренной мурманчанин, предприниматель, долгое время работавший в сфере авиационной и морской логистики. Имеет большой опыт парламентской работы, был депутатом Мурманского горсовета и областной Думы, в течение нескольких лет возглавлял думский комитет по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству. Входил в состав комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430493/#&gid=1&pid=1