Мурманская областная Дума в 2023 году председательствует в Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

Наступивший год будет богатым на события для парламентов Северо-Запада. В марте начнутся заседания постоянных профильных комитетов, а уже в середине мая в Калининграде планируется провести очередную конференцию под председательством Сергея Дубового – спикера Мурманской областной Думы.

Сергей Дубовой заверил, что работа ПАСЗР продолжится в заданном темпе:

– За годы работы Парламентской Ассоциации сложились добрые традиции конструктивного сотрудничества, и мы ими очень дорожим. Мы взаимодействуем по самым различным направлениям парламентской деятельности, постоянно обсуждаем актуальные проблемы территорий и всегда поддерживаем друг друга. Солидарная позиция депутатов очень важна, она влияет на процесс принятия решений на федеральном уровне и в конечном итоге идёт на благо нашим землякам.

В состав Ассоциации входят законодательные собрания 11 субъектов. Среди задач ПАСЗР – анализ и систематизация законодательных предложений, содействие в продвижении законодательных инициатив, обмен правовой информацией, взаимодействие с другими межрегиональными и межпарламентскими объединениями. Ассоциация также видит своей задачей объединение усилий в содействии повышению профессиональных компетенций молодых парламентариев, а также молодежных парламентов. Ожидается, что в начале лета Мурманск примет представителей молодёжных парламентов Северо-Запада России.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27008/