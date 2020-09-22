В 2021 году величина прожиточного минимума пенсионера увеличится на 5%Сотрудник УФСИН России по Мурманской области победил в трёхсуточном сверхмарафоне, пробежав 352 км 800 метров
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 14:35

Мурманская областная Дума в первом чтении приняла законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, о единовременной выплате на приобретение или строительство жилья медработникам

Мурманская областная Дума 22 сентября 2020 года приняла законопроект «О внесении изменения в статью 4 закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение губернатором Андреем Чибисом и представлена министром здравоохранения Дмитрием Панычевым.

Законопроект разработан для продления до 31 декабря 2023 года выплат на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников. Он будет способствовать сохранению кадрового потенциала здравоохранения региона и привлечению медицинских работников в Мурманскую область.

Региональный закон «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников» действует уже третий год. Врачи-специалисты и фельдшеры скорой медицинской помощи получили возможность улучшить жилищные условия путем получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. При этом медицинские работники, получившие выплату, берут на себя обязательство отработать в медицинской организации региона не менее 10 лет.

«Эта мера уже показала свою эффективность. Она важна для привлечения специалистов и решения проблемы кадрового дефицита в регионе», – подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Монетизировать» социальные льготы - северян просят определиться и поторопиться-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 23 копейки, евро потеряло почти 53 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)В Североморске восстанавливают качество горячей воды-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Программу единовременных выплат на покупку и строительство жилья медицинским работникам продлят до 2023 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика