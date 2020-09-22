Мурманская областная Дума в первом чтении приняла законопроект, инициированный губернатором Андреем Чибисом, о единовременной выплате на приобретение или строительство жилья медработникам

Мурманская областная Дума 22 сентября 2020 года приняла законопроект «О внесении изменения в статью 4 закона Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников». Законодательная инициатива была внесена на рассмотрение губернатором Андреем Чибисом и представлена министром здравоохранения Дмитрием Панычевым.

Законопроект разработан для продления до 31 декабря 2023 года выплат на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников. Он будет способствовать сохранению кадрового потенциала здравоохранения региона и привлечению медицинских работников в Мурманскую область.

Региональный закон «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников» действует уже третий год. Врачи-специалисты и фельдшеры скорой медицинской помощи получили возможность улучшить жилищные условия путем получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. При этом медицинские работники, получившие выплату, берут на себя обязательство отработать в медицинской организации региона не менее 10 лет.

«Эта мера уже показала свою эффективность. Она важна для привлечения специалистов и решения проблемы кадрового дефицита в регионе», – подчеркнул министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.