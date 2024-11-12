Мурманская областная Дума вновь присоединилась к Всероссийской акции «Коробка храбрости»

Традиционная акция в 12-й раз стартовала по всей стране. Специальные боксы для сбора игрушек устанавливают в торговых центрах, партнёрских организациях, в госучреждениях.

Мурманская областная Дума участвует в акции не первый год. Депутаты регионального парламента, сотрудники аппарата собирают игрушки, канцтовары, пазлы, головоломки, развивающие и настольные игры, чтобы передать в областную детскую больницу.

Акция направлена на поддержку детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. После укола, прививки, сдачи анализов или сложных процедур ребёнок может выбрать себе в награду «за храбрость» любую понравившуюся игрушку из яркой коробки.

В Мурманской области акция будет проходить до 5 декабря. Пункты сбора организованы в исполкомах партии «Единая Россия», штабах общественной поддержки. По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

По информации организаторов акции, «Коробка храбрости» получила большой отклик у россиян. В прошлом году её участниками стали свыше 100 тысяч человек.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31171/