Мурманская областная Дума впервые стала региональной площадкой проведения акции «Диктант Победы»

В большом зале заседаний исторический тест на тему событий Великой Отечественной войны написали депутаты областной Думы Владимир Мищенко, Лариса Круглова, Андрей Иванов, Анна Гришко и Роман Пономарев, руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева, председатель Контрольно-счётной палаты Мурманской области Дмитрий Костюкевич, члены Молодёжного парламента и регионального отделения «Движения Первых», учащиеся гимназии №7 и школы №38 областного центра.

С приветствием к ним обратился председатель Молодёжного парламента при областной Думе Павел Хлопонин. Он отметил, что инициатором проведения на площадке Думы этой международной патриотической акции выступила общественная молодежная палата:

— Члены Молодёжного парламента всегда принимают активное участие в значимых мероприятиях, в том числе и как организаторы. В год 80-летия Победы мы не могли остаться в стороне, наши ребята представляют молодёжное крыло областной Думы в разных муниципалитетах региона. Миссия проекта «Диктант Победы» заключается не только в том, чтобы вызвать интерес к истории Отечества, но и в том, чтобы объединить и ещё раз напомнить о ключевых событиях, перевернувших ход войны.

Исторический диктант также написал глава регионального парламента Сергей Дубовой в Мурманском арктическом университете – основной площадке проведения тестирования в нашем регионе.

Парламентарий подчеркнул, что участвует в акции каждый год и для него это возможность проверить свои знания и отдать дань уважения Поколению Победителей:

— «Диктант Победы» – это наш ответ попыткам фальсифицировать историю. Не секрет, что сегодня мы сплошь и рядом наблюдаем попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и роль нашей страны в этой Победе. Задача всех, кто пишет сегодня диктант, – донести правду о Победе. Мы не вправе допустить, чтобы Великая Отечественная война стала «неизвестной войной» для потомков.

Мнением о том, что новые поколения должны знать настоящую историю своего Отечества, тем более в условиях, когда её пытаются переписать, поделилась и председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова:

— Возможно, участники диктанта не смогут ответить правильно на все вопросы, но, думаю, это побудит их к более углубленному изучению истории.

В Мурманской области работало 316 площадок, исторический диктант написали более четырнадцати тысяч северян. На прохождение теста из 25 вопросов отведено 45 минут. Задания посвящены ключевым сражениям Великой Отечественной войны, героям и культурному наследию военных лет, на площадках в Мурманской области – особое внимание уделено вкладу жителей Кольского Заполярья в Великую Победу.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32404/