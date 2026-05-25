Мурманская областная Дума высоко ценит конструктивное партнёрство с органами местного самоуправления

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на площадке Губернаторского лицея в областном центре состоялся форум муниципальных сообществ. В нём приняли участие депутаты Мурманской областной Думы, представители правительства Мурманской области, муниципальных образований региона, общественных организаций.

Главная тема масштабного мероприятия: «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек». С приветствием к участникам форума обратились исполнительный директор Всероссийской Ассоциации Развития Местного Самоуправления (ВАРМСУ) Андрей Малхасян, губернатор области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Прозвучало, что органы местного самоуправления сегодня – это «власть шаговой доступности» и по всем вопросам, от сферы ЖКХ до благоустройства и безопасности, северяне идут в первую очередь к местной власти.

– От того, как на муниципальном уровне люди ощущают внимание, заинтересованность, стремление помочь решить проблемы, складывается общее впечатление обо всей системе власти в регионе и стране в целом, – подчеркнул Сергей Дубовой. – Мурманская областная Дума высоко ценит конструктивное партнёрство с органами местного самоуправления. Важная рабочая площадка для прямого диалога между областной Думой и муниципалитетами – Координационный совет представительных органов местного самоуправления нашего региона. Именно здесь мы получаем обратную связь и вместе вырабатываем решения, в том числе и на законодательном уровне. Для парламентариев принципиально важно, чтобы законы, которые принимаются в регионе, по-настоящему работали в наших муниципалитетах, поэтому мы всегда с большим вниманием относимся к предложениям с мест. Наша совместная задача – создать условия, чтобы в каждом городе и поселке Мурманской области людям было комфортно жить, работать и воспитывать детей.

В торжественной части пленарного заседания были вручены Почётные грамоты и знаки отличия ВАРМСУ. Участники форума говорили о значимости и механизмах продвижения гражданских инициатив и проектов, о роли муниципальных депутатов в этом процессе. На семинарах-практикумах обсудили проект «Сила Севера – в людях», который представила депутат Государственной Думы РФ Татьяна Кусайко, а также вовлечение жителей к участию в конкурсе общественных проектов «Инициативы двора».

На площадках форума звучало, что в современных условиях особенно важно, чтобы люди видели реальные изменения вокруг себя и понимали, что их мнение влияет на принятие решений. А индикатором эффективности работы власти любого уровня должно служить повышение качества жизни северян.

 

 

 

