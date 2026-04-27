Мурманская областная Дума заключила соглашение о сотрудничестве с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики

В рамках мероприятий Совета законодателей РФ в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце в торжественной обстановке состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между законодательными собраниями субъектов России.

Спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поставил подпись под документом о межпарламентском сотрудничестве с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики.

Стороны выразили стремление развивать взаимовыгодные отношения, которые подразумевают обмен законотворческим опытом и усиление парламентского контроля исполнения региональных законов, при этом особое внимание предполагается уделять защите прав и свобод человека, социальной защите населения, укреплению правопорядка, обеспечению социально-экономического развития наших регионов.

