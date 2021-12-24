Мурманская областная филармония представила программу январских концертов

В новогодние праздники артисты Мурманской областной филармонии подготовили для школьников всех возрастов увлекательные программы, которые с удовольствием посмотрят и взрослые.

Юных северян и их родителей ждёт музыкальная сказка с песочной анимацией «Малыш и Карлсон». Ее персонажи оживут под руками московской художницы Анны Ивановой. Чтение сказки будет также сопровождаться музыкальными иллюстрациями. Показы пройдут 6, 7 и 8 января.

9 января филармония приглашает школьников младших классов стать участниками интерактивной программы «В гостях у сказочника». Ребята услышат волшебное звучание уникального карельского инструмента кантеле. Оно прозвучит не только соло, но и в сочетании с другими музыкальными инструментами – скрипкой, виолончелью, фортепиано, альтом.

5 и 15 января в гости ждут самых маленьких слушателей – дошколят. Для них подготовлена познавательная программа «Новогодняя погремушка». Артисты расскажут о музыкальных традициях и обычаях народов севера. Дети разучат песенные и танцевальные номера, будут развивать свои творческие способности, познакомятся с живым звучанием различных музыкальных инструментов.

Кроме того, уже после окончания каникул для детей младшего школьного возраста состоятся два веселых музыкальных представления по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино» с участием артиста театра кукол Дениса Дмитриева и музыкантов филармонии.

Закончится детская январская музыкальная программа концертом «Назад в Мультики». Он будет интересен слушателям разных возрастов, ведь музыку Диснея знают и помнят все. Это коллекция уникальных композиций из самых ярких и популярных мультсериалов и полнометражных произведений. Концерт в исполнении джазового оркестра филармонии Doody Band состоится 29 января.

Как сообщает региональное Министерство культуры, все концерты пройдут в соответствии с действующими в регионе противоэпидемическими мерами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432957/#&gid=1&pid=1