Мурманская областная филармония представляет проект «От первого лица»

24 и 25 апреля в камерном зале Мурманской областной филармонии будет представлен проект «От первого лица». Автор проекта и аранжировок Алёна Лебедева.

«Жанр и эстетика программы определены подзаголовком «Монолог-фантазия для актрисы и экстравагантного ансамбля», - отмечает Алёна Лебедева. - В каком смысле «экстравагантного»? Слово «экстравагантный» имеет латинские корни, образовано оно от латинского extravagans — «выходящий вон, за пределы», которое, в свою очередь, состоит из extra («вне», «сверх») и vagari («блуждать», «странствовать»). Необычный, причудливый, оригинальный, часто со смыслом дерзкого, творческого вызова банальному, с элементами юмора и жизнелюбия. Любопытно, что и слово «вага́нты» (странствующие в Средние века по Западной Европе творческие люди, способные к сочинительству и к исполнению песен или прозаических произведений) образовано от того же латинского корня. Вот и мы отправимся странствовать по эпохам, жанрам и стилям, да ещë и не самой традиционной по составу компанией.

Участникам проекта «От первого лица» предстоят крымские встречи («Дом открытых дверей» Максимилиана Волошина в Коктебеле, «Белая дача» Антона Чехова, Мавританская гостиная в доме Александра Спендиарова, «Общество любителей музыкального и драматического искусств» в Ялте); шедевры Владимира Ребикова и Александра Спендиарова в модном в начале прошлого столетия жанре мело- и ритмодекламации; сонеты и баллады двух титанических фигур британской литературы Уильяма Шекспира и Роберта Бëрнса; самобытные, наполненные русским духом, музыкальные полотна Валерия Гаврилина; проникновенная лирика Микаэла Таривердиева, Евгения Крылатова, Юрия Саульского и Яна Френкеля; изящные и разноплановые миниатюры Владимира Дашкевича, Бориса Чайковского и Ларисы Критской; монологи из знаменитых пьес Антона Чехова и Александра Островского; глубокие баллады Александра Градского и Владимира Высоцкого; тонкая поэзия Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Константина Бальмонта, Генриха Гейне, Вадима Коростылëва, Юрия Левитанского, Игоря Шаферана, Марлены Рахлиной, Натальи Захарцевой, Григория Поженяна, Беллы Ахмадулиной».

Исполнители: Екатерина Ефремова - актриса, певица, соавтор программы, Алëна Лебедева - фортепиано, автор проекта и аранжировок, Екатерина Усатенко – флейта, Ирина Волокославская – кантеле, Елена Гусева - домра малая, Светлана Китаева - домра альт, Евгения Морозова – альт, Кирилл Ермилов – гитара, Олеся Иванова – перкуссия, Сергей Закиров - бас-гитара и Арина Таспаева - ударные, перкуссия. (16+)

