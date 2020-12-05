Мурманская областная филармония приглашает на онлайн-концерт «Цветы из Ниццы»

Мурманская областная филармония приглашает на концертную программу «Цветы из Ниццы». 5 декабря в 18.00 трансляция концерта стартует в официальной группе филармонии в социальной сети «ВКонтакте».

В программе прозвучат серенады, над которыми не властно время, а также вокальная и инструментальная музыка русских и зарубежных композиторов и музыка кино.

Как сообщает региональное Министерство культуры, камерную программу «Цветы из Ниццы» представит ансамбль «Серенада»: Людмила Лаврентьева (сопрано), Марина Письменская (альт) и Андрей Скороходов (гитара) исполнят романсы и инструментальные произведения Шуберта, Дворжака, Сати, Глинки и Дунаевского.