Мурманская областная филармония приглашает северян на необычный концерт

Совершить путешествие в Вену XVIII века и услышать произведения Гайдна, Моцарта и Бетховена приглашает Мурманская Филармония. Концерт «Встреча в венском кафе» перенесёт слушателей на несколько веков назад, когда Великие композиторы, как обычные люди, встречались, чтобы поболтать за чашечкой кофе.

О чём они вели разговоры и к чему эти беседы приводили можно будет узнать на концерте «Встреча в венском кафе» 23 января в 18.00.

Музыканты: Екатерина Охраминская - виолончель; Евгений Попов - скрипка; Петр Макаров - фортепиано. Художественное слово-актриса Екатерина Ефремова.