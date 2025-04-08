Мурманская областная филармония принимает артистов Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова

Уже в эту пятницу, 11 апреля, на сцене областной филармонии прозвучат симфонические шедевры отечественных композиторов, рожденные в огне военного времени и песни, ставшие частью исторической памяти нашего народа, такие как: «Журавли», «Эх, дороги…», «На безымянной высоте», «Если б не было войны».

Патриотический концертный тур «Я люблю тебя, жизнь!» проходит при поддержке Министерства культуры РФ. Впервые в истории два прославленных артиста — маэстро Владимир Спиваков с Национальным филармоническим оркестром России и народная артистка РФ Хибла Герзмава — представят уникальную программу, посвящённую 80-летию Великой Победы.

Как сообщает vk.com/murmanculture, патриотический тур охватит города-герои и города воинской славы по всей стране, а Мурманск станет одной из ключевых точек маршрута.

Уже в эту пятницу, 11 апреля, на сцене областной филармонии прозвучат симфонические шедевры отечественных композиторов, рожденные в огне военного времени и песни, ставшие частью исторической памяти нашего народа, такие как: «Журавли», «Эх, дороги…», «На безымянной высоте», «Если б не было войны».

Концерт проходит при поддержке правительства Мурманской области и регионального Минкульта.

Фото и видео: https://vk.com/video-134105031_456240466