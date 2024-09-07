Мурманская областная филармония в предвкушении нового сезона

8 сентября, в это воскресенье, любителей качественной музыки приглашают на концерт легендарного гитариста и композитора Виктора Зинчука.

Как сообщает vk.com/murmansound_ru, форматная филармоническая программа начнётся 15 сентября с «Кругосветного путешествия со скрипкой и органом» - на сцене московские артистки Анна Юркова и Наталья Дьяченко. Прозвучат Бах, Райнбергер, Крейслер, Франк.

22 сентября на сцене выступит Мурманский филармонический оркестр, прозвучат сочинения Вивальди, Паганини, Чайковского.

А 28 сентября состоится литературно-музыкальный вечер о поэте Маяковском «Сплошное сердце...», который представят автор Светлана Бобрицкая и артисты филармонии.

В концертном зале в этот день звучит джаз от Алексея Светлова и CветLOVE BAND

29 сентября в камерном зале - фантазия на музыку Вивальди от ансамбля «MozArt», в концертном - проект Екатерины Ефремовой о музыке Владимира Дашкевича «Не покидай меня, весна...».

В этот же день в арт-кафе выступит «Art Cinema Ensemble».

Фото: https://vk.com/murmansound_ru?z=photo-134105031_457246198%2Fwall-134105031_11355