Мурманская областная филармония возобновляет работу касс в основном здании на Софьи Перовской, 3 после летних каникул

До начала нового творческого сезона в культурном учреждении региона остаётся меньше месяца – уже сейчас северяне могут приобрести билеты на концерты для детей и взрослых, в том числе и в рамках программы «Пушкинская карта».

Кроме того, после двухгодичного перерыва поступили в продажу абонементы Мурманского филармонического оркестра. В учреждении напоминают: владельцы абонементов пользуются льготами, так как стоимость посещения каждого концерта ниже цены разового билета. В абонемент сезона 2022-23 гг. «Девять вечеров с филармоническим оркестром» включены выступления столичных музыкантов, концерт оркестра под управлением австралийского дирижера Алана Кука, а также опера Рахманинова «Алеко». Приобрести абонемент можно только в кассе филармонии.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в рамках абонемента северянам будут доступны концерты, включенные в программу традиционного фестиваля «Мелодии Арктики». Фестиваль проводится в Заполярье с 2013 года и даёт возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран. Привлекает мероприятие и своей разнообразной программой, включающей концерты разных музыкальных жанров.

Фото: https://vk.com/murmansound_ru?z=photo-134105031_457244553%2Falbum-134105031_00%2Frev