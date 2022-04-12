Мурманская областная филармония впервые представит северянам интерактивную детскую игровую оперу

Мурманская областная филармония приглашает северян на премьеру детской оперы-игры Бенджамина Бриттена «Маленький трубочист, или Давайте создадим оперу!». Это музыкальное развлечение для молодёжи было написано композитором в 1949 году и задумывалось им как спектакль-игра в исполнении юных артистов и при непосредственном участии зрителей.

В центре сюжета – мальчик Сэм, чья судьба перекликается с жизненными испытаниями, выпадающими на долю героев романов Чарльза Диккенса. История о приключениях маленького трубочиста разыгрывается при непосредственном участии юных зрителей, которые получат уникальную возможность не только воочию наблюдать за всеми этапами сотворения оперного спектакля, но и самим хором дружно исполнить несколько песен.

2 мая в 17.00 на сцене Мурманской областной филармонии атмосферу старой Англии создадут дирижёр Андрей Скороходов и режиссёр Екатерина Ефремова при участии студентов и преподавателей Мурманского колледжа искусств, музыкантов и хора филармонии.

Как сообщает региональное Министерство культуры, подобный масштабный музыкальный проект для юных слушателей осуществлён в филармонии впервые. Организаторы надеются, что он заинтересует не только школьников, студентов, молодёжь, но и людей самых разных возрастов.

Фото: https://www.murmansound.ru/blok-2018/258-2022/2522-davajte-sozdadim-operu