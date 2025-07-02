Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина входит в топ-10 в России по количеству проведённых в 2024 году хирургических вмешательств определённых направлений

В Мурманской области на базе МОКБ им. П.А. Баяндина в целях повышения профессионального уровня врачей Мурманской области провели научно-практическую конференцию «Современные, методики и технологии хирургии органов грудной клетки». В ходе мероприятия отметили, что учреждение входит в топ-10 в России по количеству проведённых в 2024 году хирургических вмешательств определённых направлений.

Важной частью конференции стали оперативные мастер-классы и обмен опытом между специалистами областной больницы и врачом-онкологом по торакоскопическим доступам в хирургии лёгких и средостения из Республики Беларусь Александром Подобедом. Обмен опытом позволил усовершенствовать знания участников о применении торакоскопии в клинической практике, продемонстрировать лучшие практики и обсудить сложные случаи, с которыми сталкиваются торакальные хирурги, онкологи в своей работе.

«С областной больницей мы сотрудничаем уже несколько лет. Если раньше мы встречались на подобных практиках, чтобы обсудить распространенные вопросы торакальной хирургии, такие как лечение минимально инвазивными методами рака легкого или опухоли средостения, то постепенно мы пришли к тому, что необходимо встречаться для лечения наиболее сложных и редких случаев опухолей, то, что является, скажем так, жемчужной любого центра, то, что отличает его от других больниц. В этом случае лидером и флагманом торакальной хирургии на севере является Мурманская областная больница», – отметил к.м.н., врач-онколог, врач-торакальный хирург Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Александр Подобед (г. Минск).

В рамках конференции проведено три операции, в том числе уникальное хирургическое вмешательство пациенту с очень редкой опухолью паращитовидной железы. Операция выполнялась минимально инвазивным путём. Ещё одна операция, которую провели открытым способом – удаление крупной опухоли, вросшей в сердечную сумку.

«С каждым годом количество операций в нашем отделении увеличивается. В том году мы выполнили более 1000 операций. Я сейчас был на кардиоторакальном конгрессе в Санкт-Петербурге, и Мурманскую областную клиническую больницу имени П.А. Баяндина отметили в топ-10 в России по количеству проведённых в 2024 году хирургических вмешательств определённых направлений», – подчеркнул главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением торакальной хирургии МОКБ имени П.А. Баяндина Станислав Скрябин.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения, развитие высокотехнологичной помощи является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549620/#&gid=1&pid=1