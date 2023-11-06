Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 08:45
Мурманская областная научная библиотека получила тестовый доступ к электронно-библиотечной системе «Znanium»
ЭБС «Znanium» содержит литературу по таким направлениям подготовки как экономика, информатика, математика, право, менеджмент, история, политология и др.
Как пишет vk.com/murmannauchka, помимо коллекций по подписке доступны классические тексты российских и зарубежных авторов. Читателям библиотеки доступ предоставляется бесплатно.
Сотрудники «Научки» приглашают студентов, преподавателей, профильных работников и просто любознательных читателей ознакомиться с коллекцией изданий.
Тестовый доступ предоставляется с 1 по 30 ноября в зале электронных ресурсов (3-й этаж).
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457267040%2Falbum-44573273_00%2Frev
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии
Александра
03.11.23 09:41
Перевела малышу *** Спасибо огромное! Редакция.
Д.О. Вернер
27.10.23 22:49
Думала ли Советская страна, что успехи освоения нашего края будут потомками воспеваться на Феодоритовских чтениях с отведением роли царствованию императора Николая II?
Комментарий к новости:«Человек в истории Севера»: в Мурманске проходят Феодоритовские чтения
Борис
26.10.23 22:26
Вот это уже реальная поддержка! Валентина Ивановна, очень благодарны вам!
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