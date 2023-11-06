Мурманская областная научная библиотека получила тестовый доступ к электронно-библиотечной системе «Znanium»

ЭБС «Znanium» содержит литературу по таким направлениям подготовки как экономика, информатика, математика, право, менеджмент, история, политология и др.

Как пишет vk.com/murmannauchka, помимо коллекций по подписке доступны классические тексты российских и зарубежных авторов. Читателям библиотеки доступ предоставляется бесплатно.

Сотрудники «Научки» приглашают студентов, преподавателей, профильных работников и просто любознательных читателей ознакомиться с коллекцией изданий.

Тестовый доступ предоставляется с 1 по 30 ноября в зале электронных ресурсов (3-й этаж).

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457267040%2Falbum-44573273_00%2Frev