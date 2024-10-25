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Мурманская область. Арктика (16+)25.10.24 08:45

Мурманская областная научная библиотека приглашает на фестиваль актуального научного кино «ФАНК»

27 октября в 15.00 состоится показ документального фильма режиссёра Анны Ганшиной «Увидеть Ирбиса» (12+).

Как пишет vk.com/murmannauchka, увидеть Ирбиса – увидеть Бога. Их осталось на планете лишь несколько тысяч, их знают поименно, но почти никто их не видел. Фильм о поисках встречи со снежным барсом, зверем прекрасным и редким. Учёные, охотники, шаманы, туристы – барс их видит, они его – нет.

История о тайне контакта человека с другой жизнью, с дикой природой и с поиском утраченного источника силы в себе самом.

Организатор показов — фестиваль актуального научного кино «ФАНК» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Мероприятие состоится в зале «Развитие» Мурманской областной научной библиотеки на 3-ем этаже.

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457282910%2Falbum-44573273_00%2Frev

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Евгений
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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