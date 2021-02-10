Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с молодыми учёными Заполярья

В Мурманской областной научной библиотеке стартовали Дни науки. В рамках образовательной программы в учреждении пройдёт встреча с представителями Кольского научного центра Российской академии наук, молодыми учёными, получившими признание на всероссийском и международном уровне.

Во встрече примут участие научный сотрудник Центра наноматериаловедения КНЦ РАН, победительница конкурса грантов ЮНЕСКО «Зелёная химия для жизни» Галина Калашникова; научный сотрудник Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН, победитель в конкурсе 2020 года на право получения гранта Президента РФ Никита Цветов; научный сотрудник лаборатории минерагении Арктики Геологического института КНЦ РАН Алёна Компанченко и младший научный сотрудник лаборатории геохронологии и изотопной геохимии Геологического института КНЦ РАН Евгений Кунаккузин.

Молодые заполярные исследователи расскажут о своих проектах, результаты которых уже применяются на практике или будут реализованы в ближайшее время.

Мероприятие пройдёт 11 февраля в 14.30 в подиум-холле библиотеки на IV этаже. Количество мест в зале ограничено. В рамках встречи будет организована прямая трансляция на YouTube-канале библиотеки. Все желающие в формате онлайн смогут задать интересующие вопросы.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Дни науки проходят в Мурманской областной научной библиотеке в рамках Года науки и технологий. Обширная программа включает в себя научные интенсивы, тематические показы в планетарии «Просто космос», перфомансы, квизы и экспозиции. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки.