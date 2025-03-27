Мурманская областная научная библиотека присоединяется к акции «Диктант Победы»

Самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны состоится 25 апреля 2025 года.

В Мурманской областной научной библиотеке участники смогут подготовиться к мероприятию и посетить лекции от ведущих заполярных учёных, принять участие в познавательных викторинах и многом другом.

Первая лекция на тему «Апрельско-майская наступательная операция 1942 г.» состоялась уже вчера. Павел Анатольевич Чунин, преподаватель Мурманского педагогического колледжа, представил обзор историографии по данной теме, описал планы сторон, ход боевых действий, итоги и результаты операции.

Видеотрансляцию лекции можно посмотреть по ссылке: https://rutube.ru/video/908cfc91fd6cb8ab726673498bb0fe3d/

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457289336%2F7b4fa812ffb8d62379