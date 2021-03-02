Мурманская областная научная библиотека провела познавательную программу «День Арктики»

Мурманской областной научной библиотеке прошла познавательная программа «День Арктики». В программу вошли мероприятия, посвящённые исследованиям и освоению высоких широт, животному и растительному миру Арктики.

Так, в рамках «Арктического зоопарка» учащиеся прогимназии № 61 вместе с родителями узнали о жизни животных в экстремальных арктических условиях. Школьники прочитали стихотворения, а также проверили знания о животном мире Арктики в специальной викторине.

Студенты и курсанты Мурманского государственного технического университета и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа встретились с ведущим специалистом группы оперативного управления флотом Штаба морских операций «Атомфлот» Александром Лященко. Он рассказал об основных направлениях деятельности организации, современном атомном ледокольном флоте и проектах его развития и новых ледоколах.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, программу «День Арктики» завершила лекция кандидата исторических наук Дениса Беляева «К Северному полюсу напролом». Сфера научных интересов исследователя – изучение освоения высоких широт. Он автор ряда книг, в числе которых «История открытия и освоения Арктики». Денис Беляев рассказал об истории арктических путешествий со времен древних греков до наших дней, российских и зарубежных экспедициях к Северному полюсу, отправлявшихся на судах и по воздуху, освоении Северного морского пути экипажами советских судов.