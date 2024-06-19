Мурманская областная научная библиотека стала членом Российского исторического общества

Новый статус предоставляет библиотеке возможность активизировать работу в направлении исторического просвещения, участвовать в актуальных межрегиональных проектах, эффективно противодействовать угрозе фальсификации и бороться за сохранение исторической памяти.

Как сообщает vk.com/murmanculture, благодаря плодотворному сотрудничеству мурманской «Научки» и регионального отделения РИО в течение последних лет в библиотеке состоялось множество культурно-познавательных мероприятий, в числе которых цикл просветительских лекций, прочитанных ведущими исследователями истории Севера. На базе учреждения также регулярно проходят дискуссии и круглые столы, посвящённые актуальным вопросам истории, с участием известных региональных и федеральных учёных.

Ещё один важный проект библиотеки, реализующийся в партнёрстве с региональным отделением Российского исторического общества – акция областной «Краеведческий диктант». Это масштабное мероприятие в Кольском Заполярье проводилась уже трижды, её участниками неизменно становятся сотни северян всех возрастов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279442%2Fwall-139605315_27194