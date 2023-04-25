Мурманская областная научная библиотека стала победителем «Премии Рудомино – 2022» в номинации «Лучший международный библиотечный проект»

Победу Мурманской областной научной библиотеке в этом году принесла инициатива проведения Всероссийского Литературного диктанта. Областная научная библиотека награждена памятной статуэткой, денежным призом в размере 100 тысяч рублей, а также дипломом лауреата конкурса. Партнёры конкурса – редакции журналов «Университетская книга» и «Современная библиотека» – подарили победителю сертификаты на годовую подписку.

Напомним, что «Премия Рудомино» учреждена в 2021 году по инициативе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы к 100-летию библиотеки и названа в честь её основательницы Маргариты Рудомино. Профессиональная награда присуждается ежегодно библиотечным коллективам России за значительные достижения и творческую активность в осуществлении международной деятельности.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в прошлом году спецпризом премии была отмечена Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой, которая представила Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера».

Литературный диктант впервые прошёл в 2021 году и принёс Мурманской области победу в конкурсе «Самый читающий регион», а в 2022 году проект привлек более 1000 площадок и более 26 тысяч участников по всему миру.

В 2023 году Литературный диктант традиционно пройдёт при поддержке Министерства культуры Мурманской области 23 сентября. Сейчас открыта регистрация для площадок диктанта.

Фото: https://gov-murman.ru