Мурманская областная научная библиотека станет одной из площадок «Тотального диктанта»

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих.

Автором уникального текста «Тотального диктанта» каждый год становится известный писатель. Диктующим на площадке «Научки» станет кандидат филологических наук Марина Наумлюк. Автор текста – журналист, финалист премий «Большая книга» Анна Матвеева.

20 апреля в 14.00 в Мурманске акция пройдёт на следующих площадках: Мурманский арктический университет; Мурманский филиал РАНХиГС при Президенте РФ; Центральная городская библиотека (филиалы №1, 8, 12, 13 и 24); Мурманская областная научная библиотека; АНО ДО «Логос» и «Станция Добра».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273200%2Falbum-139605315_00%2Frev