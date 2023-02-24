Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих привезла в Мончегорск выставку тактильных картин «Небесные покровители»

«Небесные покровители» – экспозиция, в которую включено 8 рельефных картин, изображающих святых подвижников, трудами которых распространилось православие на Севере России. Картины созданы с использованием исторических и художественных источников и адаптированы для тактильного восприятия слабовидящими и незрячими людьми: каждый из экспонатов снабжен тифлокомментариями и аудиогидом с рассказами о святых.

Инициатива реализована в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства и осуществляется под руководством петербургского скульптора и доцента кафедры графики и скульптуры Института художественного образования РГПУ имени Герцена Наталии Карповой. Впервые выставка была представлена в областной специальной библиотеке в декабре 2022 года, затем экспонаты побывают в других муниципалитетах Мурманской области. В феврале с картинами смогли познакомиться жители Колы – межпоселенческая библиотека Кольского района стала первой площадкой передвижной выставки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в Мончегорске гости экспозиции могут также увидеть деревянные резные иконы с образами Спасителя и Божией Матери из храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Колы, которые передал в дар специальной библиотеке Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Выставка будет работать в Мончегорской первичной организации Всероссийского общества слепых до 3 марта.

Фото: https://gov-murman.ru