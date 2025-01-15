11 команд Мурманской области участвуют в международном фестивале КВН в СочиВ Мурманске проведут первый для страны чемпионат России по зимнему плаванию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 16:30

Мурманская областная специальная библиотека для слепых отмечена дипломом международного фестиваля «Эстафета доброты»

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих награждена дипломом участника международного фестиваля «Эстафета доброты – 2024», который прошёл в культурных и образовательных учреждениях России, Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль приурочен к Международному дню инвалидов и объединил сотни культурных событий, адаптированных для людей с особыми потребностями.

Так, в рамках эстафеты совместно с молодёжной общественной организацией «Перспектива» областная специальная библиотека провела мероприятие «Я не волшебник, я только учусь». Здесь юные северяне из Мурманской коррекционной школы-интерната №3 смастерили куклы из ткани в цветах российского флага для участников СВО. Каждый написал на поделке имя, возраст и личные пожелания. Работы детей передали общественному движению Народный фронт, откуда куколки с пожеланиями отправятся на передовую вместе с очередным грузом гуманитарной помощи.

Напомним, библиотека ежегодно участвует в фестивале «Эстафета доброты», который проводится уже седьмой год подряд. Организатор события – Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза музеев России. Фестиваль направлен на социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также их интеграцию в общество и содействие творческой самореализации.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в 2024 году «Эстафета доброты» объединила более 400 библиотек, музеев, театров и других культурных площадок, где прошло более 550 мероприятий, включая концерты, творческие встречи, лекции, мастер-классы, спектакли и экскурсии. События проходили как очно, так и в режиме онлайн.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стало известно, кто искал работу активней других в конце 2024 и начале 2025 года в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 63 копейки, евро теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Госдума приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года, а Минтруд предлагает сделать программу бессрочной
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика