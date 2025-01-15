Мурманская областная специальная библиотека для слепых отмечена дипломом международного фестиваля «Эстафета доброты»

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих награждена дипломом участника международного фестиваля «Эстафета доброты – 2024», который прошёл в культурных и образовательных учреждениях России, Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль приурочен к Международному дню инвалидов и объединил сотни культурных событий, адаптированных для людей с особыми потребностями.

Так, в рамках эстафеты совместно с молодёжной общественной организацией «Перспектива» областная специальная библиотека провела мероприятие «Я не волшебник, я только учусь». Здесь юные северяне из Мурманской коррекционной школы-интерната №3 смастерили куклы из ткани в цветах российского флага для участников СВО. Каждый написал на поделке имя, возраст и личные пожелания. Работы детей передали общественному движению Народный фронт, откуда куколки с пожеланиями отправятся на передовую вместе с очередным грузом гуманитарной помощи.

Напомним, библиотека ежегодно участвует в фестивале «Эстафета доброты», который проводится уже седьмой год подряд. Организатор события – Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и Союза музеев России. Фестиваль направлен на социокультурную реабилитацию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также их интеграцию в общество и содействие творческой самореализации.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в 2024 году «Эстафета доброты» объединила более 400 библиотек, музеев, театров и других культурных площадок, где прошло более 550 мероприятий, включая концерты, творческие встречи, лекции, мастер-классы, спектакли и экскурсии. События проходили как очно, так и в режиме онлайн.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/