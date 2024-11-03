Мурманская облдума приняла к рассмотрению проект областного бюджета на 2025 год и на последующие два года

На заседании комитета по бюджету, финансам, налогам и экономике под председательством Ирины Просоленко депутаты 2 ноября изучили материалы, представленные к проекту главного финансового документа области, на предмет соответствия требованиям регионального закона о бюджетном процессе и рекомендовали Совету Думы принять законопроект к рассмотрению.

В тот же день Совет областной Думы под председательством Сергея Дубового утвердил календарный план рассмотрения проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В период с 14 по 22 ноября проект закона будет рассматриваться на заседаниях комитетов областной Думы по профильным направлениям деятельности.

С 18 по 26 ноября пройдут общественные обсуждения по законопроекту в заочном формате. Далее в ноябре проект закона будет рассмотрен Думой в первом чтении, в декабре ожидается его обсуждение во втором чтении, в этом же месяце региональный бюджет планируется принять в третьем чтении и окончательной редакции.

Спикер регионального парламента Сергей Дубовой подчеркнул, что все социальные обязательства Мурманской области на следующий год будут профинансированы.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31102/