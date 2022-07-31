Мурманская площадка «Ночи географии» стала одним из победителей конкурса Русского географического общества на лучшую площадку проведения мероприятия

Региональная «Ночь географии в Арктике 2022» прошла в начале июня на территории Морского вокзала в Мурманске. Посетителями акции стали более 400 жителей и гостей Кольского Заполярья. В рамках мероприятия были организованы различные тематические площадки: географические, научно-популярные, мультимедийные и туристические.

Одной из таких площадок стал выездной инфопункт Туристского информационного центра Мурманской области. Гости мероприятия смогли не только принять участие в беспроигрышной викторине и получить ценные подарки за регистрацию на региональном туристическом портале, но и узнать о самых интересных туристических местах Кольского полуострова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, всего в международной акции «Ночь географии» приняли участие 73 региона России, площадки также были организованы в 19 зарубежных странах (Австрии, Азербайджане, Аргентине, Армении, Республике Беларусь, Бельгии, Египте, Китае, Киргизии, Израиле, Испании, Казахстане, Ливане, Малайзии, Молдавии, Монголии, Польше, Донецкой Народной Республике, Франции).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/