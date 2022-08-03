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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.22 11:30

Мурманская поликлиника № 1 становится доступной для маломобильных пациентов

После вмешательства Народного фронта начался ремонт входной группы терапевтического отделения №3 Мурманской городской поликлиники №1. Ранее прокуратура обязала руководство медицинского учреждения обеспечить ее доступность для маломобильных пациентов. Подрядчик – ООО «Мурман Лайф» – уже демонтировал старые конструкции, установил вентилируемые фасады, новые дверные блоки, металлические ограждения, оштукатурил и окрасил потерявшие былой лоск элементы. Цена вопроса – 7,4 млн рублей. Срок исполнения контракта – до 20 декабря 2022 г.

«Единственное, что нас смутило – качество укладки полиуретановой тактильной плитки. Она выполнена из высокопрочного материала и предназначена для оборудования путей движения маломобильных групп населения. Согласно действующим нормативно-правовым актам, такая плитка должна быть приклеена. В нашем же случае создается впечатление, что она просто зафиксирована по краям и уже пошла волнами. Не исключено, что подрядчик исправится, но всё же мы уже обратили внимание прокуратуры на возможное нарушение», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта Оксана Кошевич.

В конце декабря 2021 г. общественники провели комплексный мониторинг состояния входных групп учреждений первичной медико-санитарной помощи в административном центре: внимательно осмотрели вход в терапевтическое отделение №4 ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1» (ул. Шмидта, № 41/9), в терапевтическое отделение №3 (ул. Карла Маркса, №52) и в отделение врачей общей практики №1 (ул. Лобова, №33/2). Особое внимание обратили на длину лестничных поручней, положение их завершающих концов (они должны быть скруглены) и кнопки вызова персонала, наличие пандуса, размеры самой входной площадки и качество её очистки от снега и наледи. Результаты были переданы в прокуратуру.

Прокуратура Ленинского административного округа нарушения, выявленные представителями президентского движения, подтвердила. В адрес и.о. главного врача ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №1» было внесено представление об их устранении. Но если на крыльце дома №52 по ул. Карла Маркса кипит работа, то у терапевтического отделения №4 ничего не изменилось, а специальный подъемник для людей с ОВЗ покрылся ещё большим слоем пыли и, судя по всему, вряд ли находится в рабочем состоянии.

«Мы также попросили надзорное ведомство провести повторную проверку качества содержания входной группы отделения на ул. Шмидта, №41/9 и в случае наличия нарушений принять исчерпывающие меры для их устранения», - добавила Кошевич.

 

 

 

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта.

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