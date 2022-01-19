Мурманская школа по танцевальному спорту отметила юбилей

Мурманск всегда был и остаётся городом с добрыми спортивными традициями, в котором воспитаны десятки первоклассных спортсменов, победителей крупнейших европейских и мировых соревнований.

Одним из самых зрелищных и любимых северянами направлений является танцевальный спорт.

18 января учреждению, в котором юные мурманчане совершенствуют хореграфическое мастерство, исполнилось 25 лет.

Детско-юношеская спортивная школа №14 (ул. Баумана,47а) - единственная в России муниципальная школа по танцевальному спорту. Тренеров и воспитанников с юбилеем поздравила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

- За эти годы спортивная школа стала вторым домом для сотен талантливых мальчишек и девчонок, многим из них помогла найти свое призвание, определить путь в жизни, - отметила Ирина Андреева. - Её выпускники обучаются на кафедрах культуры и искусства, хореографии известных высших учебных заведений, а получив профессиональное образование, продолжают работать в школе спортсменами-инструкторами и тренерами-преподавателями.

Воспитанники спортивной школы - бессменные участники городских мероприятий. Именно они в период майских праздников приглашают мурманчан на танец в рамках гражданско-патриотического проекта «Случайный вальс».

Также детско-юношеская спортивная школа №14 занимается организацией таких известных спортивных мероприятий, как «Осенний бал», «Кубок Арктики».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21785&page=1