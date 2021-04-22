Мурманская школьница стала призером Всероссийской олимпиады школьников по литературе

В Крыму на базе Международного детского центра «Артек» состоялся завершающий этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Участниками стали 324 школьника из различных субъектов Российской Федерации. Призером заключительного этапа стала 10-классница гимназии № 2 Мурманска Мария Шкатова.

Олимпиада состояла из двух письменных и одного устного туров. Кроме того, для детей провели традиционный конкурс поэтов и чтецов, экскурсии и спектакли, командную туристическую игру «Турград», артековский праздник детского творчества «Город мастеров» и другие мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, насыщенная программа была предусмотрена и для педагогов, сопровождавших ребят. На мастер-классах и семинарах они не только повысили свои профессиональные навыки, но и узнали об опыте работы детского центра «Артек».