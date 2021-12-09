Мурманская область. Арктика (16+)09.12.21 10:15
Мурманская спортсменка Анастасия Егорова завоевала «золото» на Кубке России по биатлону
С 30 ноября по 6 декабря в Тюмени проходил 2-й этап Кубка России по биатлону среди женщин и юниорок.
В спринте на 7,5 км среди женщин мурманская биатлонистка Анастасия Егорова одержала уверенную победу, не совершив ни одного промаха, с результатом 20:33:2 секунды. Отрыв от соперницы – спортсменки из Тюмени, – составил 26,7 секунды.
Как сообщает региональное Министерство спорта, Анастасия – мастер спорта международного класса, воспитанница МАУ СШОР №3 города Мурманска.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430360/#&gid=1&pid=1
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