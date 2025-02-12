Мурманская таможня по итогам работы в 2024 году перечислила в федеральный бюджет более двух с половиной миллиардов рублей

Таможенное ведомство Мурманской области подвело итоги внешнеэкономической активности и контрольно-надзорной деятельности в регионе (Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Ненецкий автономный округ).

Как сообщает пресс-секретарь Мурманской таможни, показатели морского сообщения в 2024 году продолжали показывать положительную динамику, преимущественно за счёт увеличения количества внешнеторговых грузов, оформленных в регионе деятельности морских пунктов пропуска Мурманска и Архангельска.

– Оформление судозаходов на прибытие/убытие производится в цифровом формате с использованием таможенных программных продуктов, где в ушедшем году обработано более двух с половиной тысяч решений на совершение таможенных операций по поручениям на отгрузку экспортного груза, – уточняет Альберт Дужак, первый заместитель начальника Мурманской таможни.

Количество внешнеторговых грузов по весовым объёмам на убытие/прибытие по процедуре таможенного транзита, обработанных Мурманской таможней, также увеличилось. Бо́льшая часть транзитных деклараций оформлена на прибытие с пунктом назначения в регионе деятельности Мурманской таможни. Из общего массива транзитных деклараций 73% прошли авторегистрацию, а 32% выпущены автоматически.

В рамках таможенного контроля после выпуска товаров в январе-декабре прошлого года Мурманской таможней проведено 85 проверочных мероприятий, в результате которых довзыскано в федеральный бюджет более 2 миллиардов рублей, возбуждено 36 дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

С применением системы управления рисками в минувшем году досмотрено 220 партий товаров. Эффективность досмотров составила более 300 миллионов рублей в виде таможенных платежей и штрафов, довзысканных в пользу государства, и 228 возбуждённых дел об административных правонарушениях.