Мурманская ТЭЦ начала масштабную реконструкцию сетевого хозяйства

В столице Кольского Заполярья началась масштабная реконструкция магистральной теплосети. Работы выполняются в рамках соглашения АО «Мурманская ТЭЦ» с правительством региона, и пройдут на участке от Восточной котельной (ул. Домостроительная, 24) до павильона П-8 (в районе дома 103 по ул. Старостина). Проект позволит улучшить качество предоставляемых потребителям коммунальных услуг и повысить энергоэффективность.

В процессе специалисты Мурманской ТЭЦ заменят 2,5 км теплотрассы, при этом диаметр трубопровода увеличится с 700 до 800 мм. Также планируется обновить павильоны и эстакады.

Работы будут проводиться круглосуточно. Потребителей переподключат на одновременно строящиеся резервные линии.

Проект рассчитан до 2023 года и направлен на обеспечение бесперебойного и качественного ресурсоснабжения, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.