Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей

26 марта 1934 года пущен стратегический объект, без которого сегодняшний Мурманск не представить – Мурманская ТЭЦ.

Первоначальной задачей станции стала выработка электроэнергии для строительства Нижне-Туломской ГЭС в посёлке Мурмаши, а теплофикация города началась позднее. В 1939 году были проложены первые 1150 метров теплотрассы, и шесть самых больших зданий города на проспекте Сталина (теперь Ленина) стали отапливаться централизованно.

Работа Мурманской теплоэлектроцентрали способствовала быстрому промышленному и культурному росту города, превращению его в благоустроенный центр Кольского края.

Вскоре растущий Мурманск потребовал новых мощностей. В 1973-ем и 1982 годах были введены в строй самые мощные на Кольском полуострове Южная и Восточная котельные Мурманской ТЭЦ, к сетям которых подключили тысячи жилых зданий.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, сегодня на Мурманской ТЭЦ трудится порядка 700 человек. В составе предприятия три источника тепловой энергии: Мурманская ТЭЦ, Южная и Восточная котельные, а также 53,5 км магистральных теплосетей, девять насосных станций. Мурманская ТЭЦ обеспечивает теплом 75% потребителей города Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru