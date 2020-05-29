Мурманская ТЭЦ перешла на летний режим работы с 28 мая

В соответствии с постановлением администрации города Мурманска с 28 мая 2020 года Мурманская ТЭЦ перешла на летний режим работы. Отопительный сезон начался 12 сентября 2019 года и продлился 259 дней.

«Мы готовы к началу летней ремонтной кампании. Одна из главных задач — диагностика и обновление котельного оборудования и теплосетей», — отметил исполнительный директор АО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

В межотопительный период энергетики выполнят капитальный ремонт более 1 км магистральных теплотрасс в Мурманске на улице Марата, проспектах Кирова и Кольском, продолжатся работы на улице Софьи Перовской. Самый большой объём работ предстоит на улице Шмидта.

При производстве работ будут действовать временные ограничения движения автотранспорта. АО «Мурманская ТЭЦ» просит горожан быть внимательными, а автолюбителей отнестись к изменениям в проезде с пониманием.