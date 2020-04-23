Мурманская ТЭЦ составила антирейтинг управляющих организаций в ЖКХ

АО «Мурманская ТЭЦ» перешло на прямые расчёты с потребителями, однако управляющие организации продолжают накапливать задолженность за тепловую энергию для содержания мест общего пользования. Данные оплаты УК и ТСЖ собирают в рамках жилищных услуг в квитанциях за содержание и ремонт.

Среди злостных неплательщиков – управляющих организаций ООО «Севергрупп» (2 млн рублей, 28 месяцев неоплаты), ООО «Северный Альянс» (1,1 млн рублей), ООО «УК «Альбатрос» (1 млн рублей, 14 месяцев), ООО УК «МурманТехСервис» (858 тысяч рублей, 18 месяцев), ООО «УК «Буревестник» (780 тысяч рублей, 17 месяцев), ООО «МУ ЖСК» (6 млн рубленй, 6 месяцев)

Среди ТСЖ антилидеры – ТСЖ «Лопарочка» (141,9 тысячи рублей, 18 месяцев неоплаты), ТСН «Самойловой 3» (137 тысяч рублей, 15 месяцев), ТСЖ «Тактика» (40 тысяч рублей, 21 месяц), ТСЖ «Самойловой, 18» (33,1 тысячи рублей, 28 месяцев), ТСЖ «Окраина» (50 тысяч рублей, 5 месяцев).

«Несмотря на наличие судебных решений и направление исполнительных листов на взыскание задолженности в принудительном порядке, поступления денежных средств в счёт погашения задолженности незначительны. Задолженность является грубым нарушением лицензионных требований. В Государственную жилищную инспекцию направлено обращение для рассмотрения возможности лишения лицензий на управление домами по недобросовестным компаниям», — отметила директор по сбыту АО «Мурманская ТЭЦ» Светлана Зуй.