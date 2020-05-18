Мурманская ТЭЦ вернёт потребителям 19,9 млн рублей, а доначислит 11,2 млн

В соответствии с требованиями постановления правительства РФ №354 «Правила предоставления коммунальных услуг» АО «Мурманская ТЭЦ» рассчитана корректировка платы за отопление по итогам 2019 года в Мурманске. Она касается жителей домов, оборудованных общими приборами учёта тепловой энергии.

В квитанциях за апрель для вышеуказанной группы потребителей отражён как текущий платёж, так и корректировка платы за отопление. Суммы индивидуальны для каждого дома и зависят от теплопотребления конкретного здания и проведения в доме энергосберегающих мероприятий.

С региональными органами власти согласовано выставление корректировки в размере, не превышающем рост ежемесячной платы за отопление на 20%. Для оплаты корректировки предусмотрена автоматическая рассрочка на 9 месяцев.

В зоне, где АО «Мурманская ТЭЦ» является исполнителем коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, по итогам работы общедомовых приборов учёта в 2019 году корректировка выполнена для 144 домов. Жителям 80 домов будет возвращено 19,9 млн рублей. В то же время в 64 домах фактическое потребление тепла оказалось больше того объёма, за который производилась оплата в течение года. Доначисление составит 11,2 млн рублей.

Также корректировка будет отражена и в квитанциях ряда УК и ТСЖ Мурманска для домов, где установлены общедомовые приборы учёта.