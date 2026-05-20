Мурманская ТЭЦ завершила монтаж резервного трубопровода

Специалисты Мурманской ТЭЦ успешно завершили очередной этап реконструкции тепловой сети от Восточной котельной. Введён в эксплуатацию временный трубопровод длиной 1238 метров и диаметром 700 мм, включая участок в 16 метров на эстакаде над проезжей частью.

Это позволит обеспечить бесперебойное отопление и горячее водоснабжение для жителей на время реконструкции основной тепломагистрали.

Сейчас энергетики приступили к демонтажу старой тепловой сети. На её месте появится новый трубопровод с увеличенным диаметром и современной энергоэффективной теплоизоляцией. Это повысит надёжность теплоснабжения, увеличит пропускную способность и создаст условия для подключения новых объектов к Восточной котельной.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ, в рамках проекта, реализуемого по соглашению между АО «Мурманская ТЭЦ» и правительством Мурманской области, планируется заменить более 5 км трубопроводов. Все работы выполняются поэтапно и не требуют отключения потребителей от теплоснабжения.

Фото (Мурманская ТЭЦ): https://gov-murman.ru/info/news/567947/#&gid=1&pid=1