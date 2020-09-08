Мурманская журналистика понесла невосполнимую утрату

В Мурманске на 77-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Союз журналистов России» Николай Александрович Бакшевников.

Николай Бакшевников родился 2 февраля 1944 года в селе Ниудачи Казанковского района Николаевской области Украинской ССР. В 1948 году семья приехала в Мончегорск. Он начинал свой путь в журналисткой профессии в шестидесятые годы прошлого века. 15 ноября 1963 года он был принят в штат редакции газеты «Комсомолец Заполярья» на должность собкора по Мончегорску и Оленегорску. Он говорил, что «с этой молодой по составу и духу газетой были связаны 15 лет, пожалуй, самые счастливые для меня в журналистской биографии». Он работал в первом в нашем регионе солидном еженедельнике «Рыбный Мурман», затем стал первым заместителем редактора «Полярной правды», самой популярной газеты в Мурманской области в те годы.

В начале 90-х годов прошлого века он возглавил журналистскую организацию нашего региона. Важнейшей своей миссией он считал сбор информации о журналистском профессиональном сообществе Мурманской области от 20-годов XX века до наших дней. Он довёл дело до конца – в ноябре 2012 года в издательстве «Опимах» вышла книга «Журналистика Кольского края. ХХ век: Попытка энциклопедического словаря-справочника». Издание этой книги он считал главным делом своей жизни.

Также Николай Александрович автор-составитель таких книг, как: «В труде и боях закалённый. Страницы истории Мурманской областной организации ВЛКСМ»; «Последнее комсомольское поручение»; «Мой двор: народная история любимого города, написанная читателями газеты «Мончегорский рабочий». Бакшевников Н.А. член научно-издательского совета «Кольской энциклопедии».

А главным событием в своей судьбе он называл присвоение звания «Почётный гражданин Мурманской области» в 2015 году.

Он знал всех и все его знали. Он был порядочным, добросовестным и ответственным человеком. Николай Александрович всегда боролся с несправедливостью, которую зачастую проявляли к журналистам. Последовательно отстаивал интересы профессионального сообщества во всех инстанциях.

Память о Николае Александровиче Бакшевникове навсегда останется в наших сердцах.

Мурманское региональное отделение общественной организации «Союз журналистов России».

Заместитель председателя МОО Союз журналистов России С.Ю. Солдатова.