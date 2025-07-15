Мурманская область. Арктика (16+)15.07.25 15:00
Мурманске идёт ремонт дороги по улице Героев Рыбачьего
Участок от разворотного кольца до улицы Шабалина в этом году обновляют в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».
Здесь запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части площадью 11835 кв. метров и тротуаров площадью 6611 кв. метров, а также восстановлению колодцев и замене ограждений.
Подрядчик продолжает демонтажные работы, началось устройство бортового камня.
Как отмечает администрация города Мурманска, в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Север – жить!» запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяженностью 16,8 км и общей площадью 317 768 кв. метров.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30417&page=1
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