Мурманске идёт ремонт дороги по улице Героев Рыбачьего

Участок от разворотного кольца до улицы Шабалина в этом году обновляют в рамках стратегического плана «На Севере — жить!».

Здесь запланированы работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части площадью 11835 кв. метров и тротуаров площадью 6611 кв. метров, а также восстановлению колодцев и замене ограждений.

Подрядчик продолжает демонтажные работы, началось устройство бортового камня.

Как отмечает администрация города Мурманска, в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и стратегического плана «На Север – жить!» запланирован ремонт 15 участков автомобильных дорог и тротуаров общей протяженностью 16,8 км и общей площадью 317 768 кв. метров.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30417&page=1