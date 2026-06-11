Мурманске подвели итоги конкурса профессионального мастерства для будущих специалистов по работе с молодёжью

В пространстве «СОПКИ» на базе Центра профессионального развития молодёжи МАУ МП «Молодежь51» состоялось торжественное подведение итогов конкурса профессионального мастерства «Первые шаги: будущие специалисты по работе с молодёжью».

В 2026 году в конкурсе приняли участие 19 студентов, обучающихся по специальности «Организация работы с молодёжью» в ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет». В течении месяца участники прохолодили подготовку по средствам мастер-классов и конкурсных испытаний.

В конце победители конкурса были награждены дипломами соответствующих степеней и памятными подарками. Все участники получили сертификаты об участии в конкурсе.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32624&page=1