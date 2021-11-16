Мурманске проходит прививочная кампания против гриппа

В настоящее время сделать прививку против сезонного гриппа можно во всех поликлиниках города Мурманска. Вакцинация осуществляется без предварительной записи – достаточно обратиться в регистратуру. При себе иметь паспорт, страховой полис.

Помимо поликлиник дошколят и учащихся прививают в образовательных заведениях.

Взрослое население может воспользоваться медуслугами прививочных бригад медучреждений на площадках в торговых центрах «Форум» (Кольский проспект, 134) уровень «С» - с 11.00 до 20.30, «Плазма» (ул. Рогозерская, 4) 1 этаж и «Мурманск Молл» (просп. Ленина, 32) 3-й этаж -= с 11.00 до 21.00 ежедневно.

– Многие задаются вопросом, стоит ли делать прививку от гриппа. Грипп – это чрезвычайно заразная вирусная инфекция, которая передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путём: при чихании, кашле, разговоре. Вакцинация является основным действенным способом профилактики населения, – отметила председатель комитета по здравоохранению администрации Мурманска Наталья Смирнова. – В этом году применяется вакцина «Совигрипп», она хорошо зарекомендовала себя и в прошлые годы.

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь, так как иммунитет формируется примерно в течение двух недель.

Вакцинация против гриппа снижает риск заболеваемости гриппом у детей и взрослых на 70-90%. В случае, если привитый человек инфицируется — грипп протекает в лёгкой форме, риск развития осложнений минимален.