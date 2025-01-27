Мурманске прошёл турнир по фиджитал-футболу

Фиджитал-футбол — это сочетание классического спорта и киберспорта. Участники играют в виртуальный футбол на консоли, а также выходят на реальное поле. Победитель матча определяется по сумме набранных очков в обоих этапах. Если очки равны, проводят серию послематчевых пенальти.

В городском спортивном центре «Авангард» шестерым командам-участникам предстояло победить соперников сразу в двух форматах: физическом футболе и компьютерной игре.

Фиджитал — новый вид спорта, который официально признан в России в январе 2023 года и внесён во Всероссийский реестр видов спорта.

Как сообщает администрация города Мурманска, предыдущий турнир по фиджитал-футболу прошёл в Мурманске в 2024 году в рамках празднования Дня города. Он был организован студентами Мурманского арктического университета при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. Ранее в марте 2024 года студенты стали обладателями гранта Министерства спорта Мурманской области по развитию социально значимых в сфере физической культуры и спорта.

По итогам сегодняшнего турнира призёрами стали: 1 место — МФК «NO NAME», 2 место — «Беларус сквад», 3 место — «Олимп».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29255&page=1