Мурманске пройдёт День открытых дверей Банка России

27 сентября Банк России проводит по всей стране День открытых дверей. В Мурманске гостей ждёт насыщенная программа – не только экскурсии и погружение в историю денежного обращения, но и настоящий марафон финансовой культуры.

Посетители познакомятся с экспозицией музея, увидят старинные банкноты и монеты, узнают любопытные факты из прошлого и настоящего главного банка страны и его самого северного отделения. Эксперты Банка России дадут гостям ценные финансовые советы, продемонстрируют работу специальной кассовой техники, научат отличать подлинные банкноты от фальшивых.

«В год 165-летия со дня основания Банк России приглашает в гости всех, кому интересна история и актуальная информация из мира денег. Вы познакомитесь с историей банковского дела, проверите свои знания о финансах, узнаете о надёжных финансовых продуктах и о том, как защитить свои сбережения и не попасться на уловки мошенников. Можно прийти всей семьей – каждый сможет открыть для себя что-то новое и интересное», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Для посещения Дня открытых дверей необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено, однако посетить музей Банка России в Мурманске можно и в другие дни. Посещение музея бесплатно.

День открытых дверей пройдёт в здании Отделения Банка России в Мурманске на улице Профсоюзов, 11.