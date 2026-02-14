Мурманске пройдёт II Открытый творческий фестиваль «Za СВОих»

В программе фестиваля: открытие выставок живописи и графики участников СВО, волонтёров и юных художников; творческая встреча с режиссёром Любовью Марецкой (Москва) и показ фильма «Отец»; круглый стол по истории плакатного искусства с художником Альбертом Ищенко (Кронштадт); встреча с мурманскими писателями и бардами, презентация книг; концерт рок-группы «Белые медведи»; выставки Военно-морского музея Северного флота и фотовыставка «Отец Героя России»; встречи с участниками СВО и масштабный гала-концерт, который состоится 21 февраля в 16.00.

Одной из художественной составляющей форума является выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «ZA СВОих» на площадке Выставочного зала ДХШ г. Мурманска. Она откроется 17 февраля в 12.00. Этим событием Мурманский областной театр кукол Министерства культуры Мурманской области открывают цикл мероприятий II Открытого творческого фестиваля «Zа СВОих», посвящённого СВО.

Значимая часть заявленных на фестиваль творческих высказываний – рисунки, картины и арт-объекты, выполненные художниками разных поколений. Рисунки детей участников СВО, ждущих своих отцов домой, соседствуют с зарисовками, посвящёнными военным будням, плакатами, выполненными военнослужащими частей Северного флота и воспитанниками детских учреждений Мурманской области в поддержку героев, картинами волонтёров и пенсионеров. География участников, их возрастное и социальное разнообразие позволяет судить о том, что поднятая в рамках фестиваля проблема актуальна и представляет особый интерес для наших современников. Вернисаж будет работать с 17 по 28 февраля 2026 года.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457260346%2F7f997b8ac096dd4d2c