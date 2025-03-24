Мурманске засияли «Хрустальные звёздочки»

В Мурманске состоялся региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки». В мероприятии приняли участие 75 юных дарований в возрасте от 7 до 18 лет – дети сотрудников службы судебных приставов, региональных управлений МВД, МЧС и других силовых структур Заполярья.

Свои таланты ребята продемонстрировали зрителям и профессиональному жюри в трёх номинациях «Вокал» (народное, классическое или эстрадное пение), «Хореография» (народный, классический, бальный или современный танец) и «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Выступление юных артистов оценивало компетентное жюри, состоящее из деятелей культуры Мурманской области. Критериями оценок были: техника исполнения, эмоциональность, артистизм и сценический образ конкурсантов.

Победителем в номинации «Исполнительское мастерство» в младшей возрастной группе стал Владимир Киселев, в старшей возрастной группе ансамбль русских народных инструментов «Русские потешки», в номинации «Хореография» - ансамбль современного танца «Престиж» (младшая возрастная группа) и ансамбль танца «Сияние» (старшая возрастная группа). По решению жюри первое место в номинации «Вокал» присуждено Агнии Кручко-Никиторович (младшая возрастная группа) и Кристине Хайруллиной (старшая возрастная группа).

Врио главного судебного пристава Мурманской области Андрей Зубов поблагодарил всех участников за серьёзную подготовку к конкурсу, за искренность при исполнении музыкальных произведений, за стремление к совершенствованию своего мастерства.

Победители и лауреаты были награждены дипломами и памятными призами, а зрители зарядились положительными эмоциями и отличным настроением. Видеозаписи выступлений юных северян-победителей будут направлены в Москву для участия во втором этапе фестиваля-конкурса.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.