Мурманске завершился ремонт помещений отдела ЗАГС

В отделе ЗАГС администрации города Мурманска выполнен косметический ремонт холла первого этажа, а также полностью обновлены залы для проведения церемоний бракосочетания на втором этаже.

Напомним, в конце прошлого года был завершён ремонт помещений, где проводятся торжественные мероприятия. Теперь же в залах и холлах стало ещё светлее и комфортнее. В планах этого года – обновить рабочие кабинеты сотрудников отдела.

На время проведения ремонтных работ регистрация заключения брака и проведение церемоний бракосочетания были временно перенесены в здание Дома культуры железнодорожников. Теперь, когда все работы завершены, обновленный отдел ЗАГС возобновил свою деятельность и готов принять мурманчан по прежнему адресу (проспект Ленина, 16а).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=21751&page=1